والي النيل الأبيض يتفقد جمارك ومكافحة التهريب بالقطاع الأوسط النيل الأبيض

تفقد الفريق الركن / قمر الدولة محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض صباح الثلاثاء قوات الجمارك ومكافحة التهريب القطاع الأوسط بالنيل الأبيض يرافقه وزير المالية وامين عام حكومة الولاية وعدد من التنفيذيين بحضور العميد شرطة حقوقي بروفسور/محمد نصر عبدالله مدير دائرة القطاع الأوسط والعميد شرطة/محمد علي بشير مدير دائرة مكافحة التهريب القطاع الأوسط وضباط وصف ضباط وجنود القطاع بالدائرتين.

وإستمع الفريق قمر الي تنوير وافي من العميد نصر شمل المهام والانجازات والمشاريع التي يجري إنفاذها بجانب جهود قوات الجمارك بالقطاع الأوسط في دعم المجهود الحربي وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية المساندة لها

كما إستمع والي النيل الأبيض الي تقرير عن مهام وإنجازات دائرة مكافحة التهريب قدمه العميد الكيلاني أوضح فيه حجم الضبطيات وأستعداد قواته الدائم للاضطلاع بواجباتها وأنها حاجز الصد للاقتصاد الوطني في مواجهة عبث المهربين ومخربي الإقتصاد الوطني معددا مجالات حماية الاقتصاد الوطني.

من جانبه إمتدح والي النيل الأبيض الدور الطليعي الذي ظلت تؤديه قوات الجمارك في دعم وحماية الإقتصاد الوطني ومكافحة التهريب وحماية الحدود مشيرا الي أن قوات الجمارك ومكافحة التهريب كان لهما أدوار وإسهامات مقدرة في معركة الكرامة عبر إسناد ودعم القوات بتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية لمصابي وجرحي معركة الكرامة من العسكريين والمدنيين

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن والي النيل الأبيض تفقد إنجازات دائرة مكافحة التهريب المتمثلة في الضبطيات العديدة مثمنا التضحيات الكبيرة التي بذلها منسوبي الجمارك والدفع بعدد مقدر من الشهداء مؤكدا دعمه لكافة أنشطة وخطط قوات الجمارك مشيدا باهتمامهم بالقوة وتذليل كافة العقبات وتهيئة بيئة العمل.

المكتب الصحفي للشرطة