فاجأ القيادي بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره غاضباً في مقطع فيديو جرى تداوله حديثاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بقال”, غاضباً بسبب الإتهامات المتكررة له من قبل قيادات وأفراد بمليشيا الدعم السريع. https://www.facebook.com/reel/620200227336631 واستنكر الصحفي, الذي انضم للدعم السريع, قبل الحرب الهجوم الذي يتعرض له دوماً ووصفه من قبل نشطاء المليشيا أبرزهم الربيع عبد المنعم, بعبارة “الكوز”. وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (كلكم كيزان والربيع عبد المنعم أكبر كوز.. أنا كنت أرجل واحد فيكم ليه أبقى الحمار البتطلعوا فيني؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبراهيم بقال ينفجر غضباً ويفضح زملائه بالدعم السريع: (كلكم كيزان والربيع عبد المنعم أكبر كوز.. أنا كنت أرجل واحد فيكم ليه أبقى الحمار البتطلعوا فيني؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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