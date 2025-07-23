التقى رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بمواطنة بريطانية, بمقر إقامتها بحي المهندسين, بمدينة أم درمان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشاد سيادته بالمواطنة البريطانية, التي ظلت بمنزلها ولم تغادره طوال فترة الحرب التي استمرت لأكثر من عامين. وقدم “البرهان”, التحايا للسيدة, التي ظلت مقيمة مع أبنائها بأخطر الأحياء والذي شهد اشباكات عنيفة قبل أن يتمكن الجيش من تحرير جميع مدن العاصمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس مجلس السيادة يلتقي بمواطنة بريطانية ويشيد بشجاعتها بعد أن ظلت طوال فترة الحرب مرابطة مع أبنائها بحي المهندسين بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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