شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني تهنئ الهلال بفوزه الكبير على المريخ وتحقيقه لقب “النخبة”

نشرت إحدى حسناوات الإعلام السوداني, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي باركت فيه لأنصار فريق الهلال, الفوز بلقب النخبة. وكان الهلال, قد توج عصر الثلاثاء بالدوري بعد فوزه الكبير على نده التقليدي المريخ برباعية نظيفة على ملعب مدينة الدامر, بولاية نهر النيل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد باركت الإعلامية الحسناء فاطمة كباشي, لقب دوري النخبة لجمهور الهلال, مؤكدة جدارة الأزرق في الفوز باللقب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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