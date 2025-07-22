البنك المركزي يعلن إيقاف خدمة التحويلات عبر تطبيق iBOK

أصدر بنك السودان المركزي – الإدارة العامة لنظم الدفع، قرارًا رسميًا بإيقاف الخدمة الفورية لتحويل الأموال عبر تطبيق (iBOK)، الذي يُستخدم من قبل البنوك المحلية لخدمة عملائها من الشركات.

جاء ذلك في خطاب رسمي موجّه إلى مدير عام بنك الخرطوم، أشار فيه البنك إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، دون توضيح الأسباب الفنية أو الاقتصادية المباشرة التي تقف خلفه.

✍️ وقع الخطاب كلٌّ من:

إبراهيم حسن علي الإمام

حميدة محمد صالح

عن الإدارة العامة لنظم الدفع، مع اعتماد رسمي بختم البنك المركزي بتاريخ 22 يوليو 2024.

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هل يُسهم القرار في الحد من ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية؟

نعم، من الناحية الفنية، يمكن اعتبار الخطوة جزءًا من سياسة البنك المركزي لضبط التدفقات النقدية غير المنضبطة والحد من الاستخدامات غير الرسمية أو المفرطة للمنصات الرقمية في تحويل الأموال، خاصة تلك التي قد تُستخدم في المضاربات أو تهريب العملة.

⚠️ التطبيق الموقوف كان يوفر تحويلات مباشرة وسريعة بين البنوك والشركات، ما جعله قناة محتملة لنقل كميات كبيرة من السيولة بسرعة دون رقابة مشددة. إغلاق هذه القناة قد يساعد على:

تقليل الضغط على سوق الصرف الأجنبي

الحد من نشاط السوق الموازي (السوداء)

دفع الأموال إلى القنوات الرسمية الخاضعة لسياسات البنك المركزي

ومع ذلك، فإن فاعلية القرار تعتمد على تكامله مع حزمة سياسات مالية ومصرفية تشمل الرقابة على السوق، وضبط الواردات، وزيادة عرض النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.