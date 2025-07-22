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قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم بزيارة تفقدية لمقر دار الوثائق القومية بالخرطوم ووقف على حجم الدمار الممنهج الذي تعرضت له.
وطاف سيادته على كل الأقسام والادارات ومستودعات الوثائق ووقف على حجم التلف الذي تعرضت له بعض الوثائق التاريخية.
كما زار الفريق أول الركن البرهان الدار السودانية للكتب والتي تعد من المعالم البارزة بمدينة الخرطوم. والتي كانت قد تعرضت أيضا لعمليات تخريب واضحة.
إلى ذلك، تفقد رئيس المجلس السيادي، مباني الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، وطاف على عدد من الإستديوهات ومراكز الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني. وإطمأن على الترتيبات الجارية لإستئناف العمل من داخل الهيئة.
سونا
هبة علي
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كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يزور مقرات دار الوثائق القومية والدار السودانية للكتب والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ويقف على حجم الدمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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