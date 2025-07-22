الهلال يمطر شباك المريخ برباعية ساحقة ويتوج بَطَلًا لدوري النخبة

الهلال السوداني سحق الهلال أم درمان غريمه المريخ أم درمان برباعية نظيفة، ليتوّج ببطولة دوري النخبة الممتاز، رافعًا رصيده إلى 14 نقطة، متفوقًا على المريخ في المواجهات المباشرة. وبذلك، حلّ المريخ في المركز الثاني.

أحرز الهلال ثلاثة أهداف في الشوط الأول بأقدام الغربال وعبد الرؤوف وجان، وأضاف عبد الرؤوف هدفًا رابعاً للأزرق في شباك المريخ خلال الشوط الثاني.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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