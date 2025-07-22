كامل إدريس يؤكد إهتمام الحكومة بتطوير العلاقات مع إيطاليا

أكد رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس، إهتمام الحكومة بتطوير العلاقات مع إيطاليا، وتعزيز آليات التواصل بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيدًا بجهود المنظمات الإيطالية العاملة بالبلاد.

والتقى رئيس الوزراء بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، برئيسة منظمة الطواريء الإنسانية غير الحكومية الإيطالية، ريسال ميتش.

وقالت رئيسة المنظمة في تصريحات صحفية، أنها قدمت تنويرًا لرئيس الوزراء حول أنشطة المنظمة، مبينةً انها تعمل بمدن بورتسودان ونيالا والخرطوم منذ عام 2003، مشيرة إلى أن المنظمة تدير مستشفى السلام لجراحة القلب في ولاية الخرطوم، والعديد من المشروعات.

وعبرت عن أملها في أن تتحسن الأوضاع الأمنية بالبلاد، وأن يتطور العمل مع السلطات المحلية لضمان الاستمرارية في العمل بمستوى عالي من الجودة، وأشارت إلى أن خدمات المنظمة كلها مجانية للشعب السوداني.

سونا