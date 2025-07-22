ريال مدريد وأندية أخرى تطالب “فيفا” بمونديال للأندية كل عامين

أفادت تقارير بأن ريال مدريد وأندية أخرى في أوروبا وأميركا الجنوبية، تؤيّد تنظيم كأس العالم للأندية بشكلها الجديد كل عامين لزيادة إيراداتها، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يرى ذلك مستحيلاً.

شبكة ESPN بثت أن أي طلب رسمي في هذا الصدد لم يُقدّم حتى الآن، مستدركة أن مسؤولين من أندية كبرى ناقشوا هذا الأمر مع ممثلي “فيفا”، خلال البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة أخيراً.

“فيفا” أبدى رضاه عن نتائج البطولة الجديدة، لكنه يرى أن إقامة كأس عالم للأندية جديدة خلال عامين هو أمر “غير مُجدٍ”، ويُعدّ للنسخة المقبلة، المقررة عام 2029 وقد تُقام في قطر.

وزّع “فيفا” مليار دولار على الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وحقق ريال مدريد، الذي بلغ نصف النهائي، إيرادات بلغت 82.5 مليون دولار، وتشيلسي البطل إيرادات بلغت 114.6 مليون دولار.

وأفادت مصادر بأن “فيفا” يعتقد بأن إقامة كأس العالم للأندية كل عامين سيعني صراعاً مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لا يصبّ في مصلحته.

كذلك يرى صعوبة بالغة في إدراج ذلك ضمن جدول مباريات كرة القدم الحالي، المزدحم أصلاً.

الشرق