في حال وتاريخ الأمم .. لن يركب أحدٌ ظهرَك إلا إذا انحنيت ..

■ ومن عِبر ومسيرة تاريخ الحضارات .. لم تنكسر أمة ولا هزمتها خيول وجيوش الغزاة إلا إذا تخاذل القادة واتخذوا موقفاً أو سلكوا طريقاً غير الذي عليه الشعب والجماهير صاحبة الإرادة وكلمة الفصل في حاضرها .. ومستقبلها ..

■ غيوم جلسات التآمر الخارجي التي تُرعد هذه الأيام وتُدق طبولها في بلدان بعيدة عن بلادنا وعواصم دول قريبة من حدودنا .. هذه الغيوم وجلسات التآمر باسم وضع حد لنهاية الحرب في السودان كلمة تفاوض يُراد بها رسم حدود ومستقبل السودان علي طريقة ومصالح رعاة المفاوضات ومن يهددون بالعصا .. ويلوحون بالجزرة ..

■ من يريدون فرض خارطة جديدة للسودان الوطن الواحد عليهم القراءة ألف مرة في دفتر حضور معارك الكرامة التي لم تجف دماء شهدائها بعد .. ولم يلتئم شمل الذين مزّقتهم الحرب وفرّقتهم مليشيات وعصابات الجنجويد وداعميها من الخونة واللئام ..

■ أديروا تفاوضكم مع أسياد التمرد داخل وخارج الغرف المغلقة وفي أي عاصمةٍ شئتم .. لكن عليكم أن تعلموا يقيناً أن صاحب الكلمة الأخيرة هو هذا الشعب الذي يمكن تغييبه عن كواليس المفاوضات .. لكنه لن يغيب ساعة الحقيقة ..

■ نصرٌ من الله .. وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد