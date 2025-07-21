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مواصلة لعمل اللجنة العليا لتهيئة البيئة السليمة لعودة مواطني ولاية الخرطوم في اجتماعاتها وزياراتها الميدانية للمرافق بولاية الخرطوم تفقد الفريق مهندس بحري مستشار ابراهيم جابر ابراهيم. عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة رئيس اللجنة رافقه والي الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزير الداخلية الفريق أول بابكر سمرة الأعمال الجارية في إعادة إعمار مادمرته الحرب بمطار الخرطوم الدولي .
ووعد سرالختم بابكر الطيب مدير مطارات السوان بالعمل على تنفيذ الخطة الموضوعة للعمل بمطار الخرطوم لتحقيق مايصبوا اليه المواطن السوداني في العوده للبلاد.
إلى ذلك امتدت زيارة رئيس اللجنة والوفد المرافق لمستشفى الشعب التعليمي بالخرطوم ووقف عند تأهيل حوادث القلب والصدرية والتي يمضي فيها العمل وشارف على الانتهاء بنسبة تصل إلى ٩٠٪ تمهيدا لاستقبال الحالات المرضية من كل السودان..
والي الخرطوم قال بأن العمل الذي يجري بالمستشفى يعتبر شراكة بين ولاية الخرطوم ووزارة الصحه الاتحادية وقال ضرورة العمل في هذه المرحلة بالمستشفى لاستعادة َالخدمات الصحية التي توقفت بسبب الحرب بعد أن دمرت كل البني التحية والأجهزة والمعدات والمعينات الطبية والصحية المهمه وذلك للتخفيف على المواطن الذي ظل يعاني طيلة فترة الحرب بالسفر لخارج السودان او الولايات المجاوره. مشيرا الي ان البداية كانت بقسم الحوادث التي شارف فيه العمل على الانتهاء ثم بقية اجزاء المستشفى ووجه الوالي بالإسراع في العمل لبداية التشغيل.
إعلام ولاية الخرطوم
هبة علي
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كانت هذه تفاصيل خبر جابر ووالي الخرطوم ووزير الداخلية يتفقدان العمل في تأهيل مطار الخرطوم ومستشفى الشعب التعليمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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