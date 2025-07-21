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خالد عمر يوسف: أصوات محدودة من عناصر النظام السابق بدأت حملة للتعبئة ضد جهود وقف الحرب

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • خالد عمر يوسف: أصوات محدودة من عناصر النظام السابق بدأت حملة للتعبئة ضد جهود وقف الحرب 1/3
  • خالد عمر يوسف: أصوات محدودة من عناصر النظام السابق بدأت حملة للتعبئة ضد جهود وقف الحرب 2/3
  • خالد عمر يوسف: أصوات محدودة من عناصر النظام السابق بدأت حملة للتعبئة ضد جهود وقف الحرب 3/3

خالد عمر

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في “صمود” خالد عمر يوسف إن تحركات إدارة الرئيس ترمب الأخيرة، التي وضعت وقف القتال في السودان ضمن أولوياتها، تُعد فرصة مهمة، حيث شرعت في بناء تنسيق دولي يشمل دولًا مؤثرة في المنطقة والعالم، مما يسهم في إنهاء الصراع ودعم جهود إعادة الإعمار.

هذا العامل الخارجي مهم، لكنه ليس كافيًا، فالسلام العادل والمستدام رهين بإرادة السودانيين والسودانيات أولاً وأخيراً
أصوات محدودة من عناصر النظام السابق بدأت حملة للتعبئة ضد جهود وقف الحرب.. يجب التصدي لتجار الحروب والدمار، وعدم تمكينهم من إطالة أمد معاناة الناس.

الشرق للأخبار – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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