سوداتل تنفذ مشروع لتوصيل شبكة الألياف الضوئية الهوائية للمنازل بمدينة بورتسودان

عقد والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، اجتماعًا بمكتبه الأحد مع شركة سوداتل للهاتف السيار بحضور المدير الإقليمي لشركة سوداني، ومدير أول مبيعات المؤسسات بشركة سوداتل للهاتف السيار، ومدير إدارة تجميل المدينة مهندس سحر الكاشف.

حيث تناول الاجتماع مشروع توصيل شبكة الألياف الضوئية للمنازل بمدينة بورتسودان .

وأوضح المهندس زرياب حافظ عبد الرحمن أن مشروع توصيل شبكة الألياف الضوئية الهوائية يُعد خطوة متقدمة في مجال الاتصالات، ويمثل إضافة نوعية لشركة سوداتل، حيث سيتم تعميمه على كافة أنحاء السودان.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في تحسين البنية التحتية وجذب المستثمرين إلى الولاية، ويُعد تمهيدًا للتحول الرقمي الكامل، بما يتماشى مع توجهات الدولة في هذا المجال، وأن هذا المشروع يُنفذ لأول مرة في السودان بتقنية الكوابل الهوائية.

وأضاف زرياب أن المرحلة الأولى من المشروع تغطي أربعة آلاف مشترك في مناطق حي السوق وديم المدينة، على أن تزداد التوصيلات ليصل عدد المشتركين المحتملين إلى ستين ألف مشترك خلال السنوات الخمس القادمة، وفقًا للخطة الخمسية الحالية.