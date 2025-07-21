الذين رفعوا حواجب الدهشة تعجباً من التسجيل الصوتي للمتمرد المليشي السافنا لم يستوعبوا بعد الطريقة القسرية التي درجت عصابة آل دقلو علي التعامل بها مع حواضن وقبائل وإثنيات مواقع تجنيد وحشد عويش المجندين الذين ترمي بهم المليشيا في جحيم القتال ضد الجيش ..

■ قبل أيام نقلت أخبار المليشيا من العاصمة المصرية القاهرة تفاصيل مؤلمة عن الظروف المهينة التي يعيشها ضباط من المليشيا تم نقلهم إلي مصر لتلقي العلاج ..في وارد الأخبار أن المجرم عبدالرحيم دقلو رفض دفع فواتير علاجهم بحجة أن ( حكاية علاجم دي طوّلت شديد ) ..

■ مليشيا التمرد تتعامل مع المجندين بنظام ( الكوتة) ومن ذلك أنها تقوم باستلام الجنود القادمين إليها علي طريقة ( المتكفي) .. أي تقوم بدفع قيمة الراس شامل مصاريف تنقله وأكله وشرابه وحال القتل أو الإصابة عليه أن يعود للناظر أو العمدة أو من يقوم مقامه في القبيلة لأنه ( استلم) مقدماً كل التكاليف ولاعلاقة لآل دقلو بأي إلتزامات أخري..

■ هل فهمتم الآن لماذا يصرخ جنود التمرد الجرحي والمعاقين ولا يجدون وليّاً ولا نصيرا ..

■ الإجابة ببساطة لأنه تم تجنيدهم بطريقة الدفع المقدم !!

■ وسيصرخون .. وزيادة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد