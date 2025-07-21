ولأن السودان كله ( مكتول ) في هوي كردفان ، فإن أصداء وزغاريد الفرح القادم ستعم كل البوادي والحضر .. ■ صحيح .. ود اللمين لن يحضر مع أهل السودان عامة وكردفان خاصة فرحهم الأكبر .. إلا أن أصداء صوته الجهوري بالتكبير ستتجاوز قرية ود النعيم ومدني السُني وكل قري الجزيرة لتعم القري والحضر فرحاً بالنصر القادم في كردفان .. ■ ويومها لن يغني عبدالقادر سالم وحيداً سيغني معه السودان كله .. مكتول هواك ياكردفان .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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