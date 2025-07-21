تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنان الشاب أحمد فتح الله. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الحفل الجماهيري الذي أقامه المطرب الملقب بالبندول, شهد اقتحام سيدة للمسرح الذي يغني فيه. وأنهارت السيدة بالبكاء تفاعلاً مع إحدى أغنيات الفنان الذي قام بتطيب خاطرها ومواساتها والتعاطف معها بتقبيل يدها وسط صيحات الجمهور الكبير الحاضر الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تقتحم حفل الفنان أحمد فتح الله بالقاهرة وتنهار بالبكاء والبندول يتعاطف ويتفاعل معها ويقبل يدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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