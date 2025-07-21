فاجأت الطفلة السودانية, الشهيرة سعاد الفاضلابي, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بظهور جديد في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الطفلة التي اشتهرت باسم “بوليغ”, في مقطع فيديو قصير من قريتها وسط أجواء خريفية. وأظهر المقطع تغير شكل الطفلة سعاد الفاضلابي, بعد أن كبرت قليلاً, إلا أن ملامحها لم تتغير, وكانت “بوليغ”, قد اشتهرت في مقاطع فيديو قبل أشهر من سقوط نظام البشير, احتجت وقتها على ارتفاع أسعار “الرغيفة” من جنيه إلى جنيهين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحدث ظهور للطفلة السودانية الشهيرة “بوليغ” شاهد كيف أصبح شكلها بعد أن كبرت.. هل تغيرت ملامحها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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