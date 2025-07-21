تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفت أنظار المتابعين الذي تناقلوه على نطاق واسع عبر حساباتهم الشخصية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر “خواجات”, أثناء استراحتهم بإحدى “القهاوي” على طريق سفري بالسودان. ووثق “الخواجات”, رحلتهم عبر صور ومقاطع فيديو قابلها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (الخواجات رجعوا وجنقو مصر لسه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ظهور “خواجات” بإحدى الطرق السفرية بالسودان في طريقهم إلى الخرطوم وساخرون: (الخواجات رجعوا وجنقو مصر لسه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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