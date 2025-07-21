أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للحظة تعرض الفنانة المثيرة للجدل توتة عذاب, لموقف صعب بعد أن حاصرتها الأمطار أثناء إحيائها حفل غنائي بمدينة المناقل, بولاية الجزيرة وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع. https://www.facebook.com/reel/1508179187226748 المطربة توتة عذاب, اضطرت لمغادرة الحفل والأمطار تهطل على رأسها, حيث قام أضحاب الفرح بإحضار سيارة فارهة من طراز “لاند كروزر”, داخل الخيمة التي أقيم فيها الحفل وذلك من أجل إنقاذ الفنانة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تم إنقاذها عبر سيارة فارهة.. شاهد لحظة هروب الفنانة توتة عذاب من إحدى الحفلات بعد أن حاصرتها الأمطار الغزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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