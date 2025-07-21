نشر مصور مصري, مقطع فيديو طريف عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, وثق من خلاله لمشاركته في حفل زواج سوداني, أقيم بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المصور الذي حضر الحفل السوداني, حاول الرقص على الطريقة السودانية, وعلى أنغام أغنيات “الهجيج” المعروفة في السودان. وظهر أحمد السعيد, في المقطع وهو يرقص بطريقة هستيرية, ليعلق على المقطع ساخراً من نفسه: (حاولت أرقص سوداني بس مش عارف بعمل ايه). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو..على أنغام أغنيات “الهجيج”.. مصور مصري يدخل في وصلة رقص هستيري في حفل زواج سوداني بالقاهرة ويسخر من نفسه: (حاولت أرقص سوداني بس مش عارف بعمل ايه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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