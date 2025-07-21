مصر تخصص قطاراً لنقل السودانيين العائدين طوعاً إلى أرض الوطن

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل قطار مخصوص لتسهيل نقل السودانيين المقيمين في مصر، الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورًا بمحافظة أسوان، وذلك في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت الهيئة، في بيان لها، أنه تقرر تشغيل قطار مخصوص 1940 «ثالثة مكيفة» من القاهرة إلى أسوان غدا فقط، إذ يقوم من محطة القاهرة الساعة 11 صباحا ويصل أسوان الساعة 11 مساء.
كامل الوزير يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لراحة السودانيين
وكلف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قيادات السكة الحديد، بتقديم الخدمات اللازمة لراحة الإخوة السودانيين حتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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