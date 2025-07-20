ملابسات اعتقال اشرف الكاردينال

■ تحدثت قبل قليل مع رجل الأعمال الريس أشرف الكاردينال حول ما أثير عن اعتقاله ثم إطلاق سراحه لاحقاً مساء اليوم ..

■ مما وقفت عليه من حديث الكاردينال ومما حصلت عليه من معلومات وإفادات لاحقاً أن الأمر ليس اعتقالاً بالمعنى الحرفي للكلمة وإنما لقاء تنوير وتفاكر مع الكاردينال داخل مقر الأمن الاقتصادي بمدينة بورتسودان ..

■ حتي لا تتناسل خيوط الحكاية أكثر مماهي عليه الآن .. آمل أن يتدخل الفريق أول عبدالفتاح البرهان بنفسه لحل الخلاف الماثل بين الكاردينال ومنظومة الصناعات الدفاعية .. للرجل مديونية علي المنظومة ورقة وقلم .. لايمكن أن تقف مؤسسة ضخمة ضد رجل أعمال مهما كان صيته ومركزه المالي فهو في ختام الأمر صاحب حق ..

■ أشرف الكاردينال ابن الشرطة وابن الجيش .. ويكفي أسرته الكبيرة أنها قدّمت أكثر من 40 شهيداً كلهم من خيرة ضباط الجيش والشرطة .. ومواقف أشرف الكاردينال المساندة للجيش ليست محل مزايدة ..

■ الأمر لايحتاج إلي كل هذا التصعيد .. أن تجلس الأطراف المختلفة أمام لجنة محايدة تنظر في نقاط الخلاف بهدؤ وبعيداً عن التهديد والوعيد .. هذا مايحدث يومياً في الغرف المغلقة لحوار كبار التجار ورجال الأعمال الذين يطالبون بمديونياتهم علي مؤسسات الدولة الاقتصادية والأمنية ..ترتفع الأصوات نعم .. لكنها تتواضع في حضرة الوطن ..

■ عاد الكاردينال إلي مكتبه .. وتبقي قضيته حاضرة أمام المعنين بحل الخلاف المالي مع منظومة الصناعات الدفاعية .. والكلمة الآن للفريق أول البرهان .. أو هكذا يجب أن تكون ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد