أحزنني أن سياسياً في قامة دكتور التجاني السيسي لم يجد مدخلاً لتنبيه ولاة الأمر لخطورة ما يتم تدبيره

تم تأجيل اجتماع الرباعية بشأن السودان إلي الثامن والعشرين من الشهر الجاري عوضاً عن انعقاده المقرر سلفاً يوم الأحد ..

■ والتأجيل فرصة لتلتقط أجهزتنا المختصة القفاز وتبدأ شن حملة إعلامية مضادة ضد المؤامرة الرباعية الجديدة والتي حُشرِت فيها دولة الإمارات مع الثلاثي الأمريكي .. السعودي والمصري ..

■ أحزنني أن سياسياً في قامة دكتور التجاني السيسي لم يجد مدخلاً لتنبيه ولاة الأمر لخطورة مايتم تدبيره علي جناح الرباعية فلجأ إلي منصةX لبث محاذيره من إعادة تدوير لقحت وكلاب صيد المليشيا خلال المرحلة المقبلة ..

■ حتي ذلك الحين .. ليت حكومة د. كامل تسمي ناطقاً رسمياً ليقف في الناس محذراً ومنبهاً كما كان الإعيسر يفعلها مبادراً .. عليهم بتسمية ناطق رسمي حتي تخرج الحكومة من حالة وضع الصامت الحالية ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد