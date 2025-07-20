مصرع طفل غرقًا داخل بركة مياه جوفية في أسوان

لقي طفل مصرعه داخل بركة مياه بمنطقة طريق الإسكان المميز بمنطقة العقاد في مدينة أسوان. تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان، وتحرر محضر بالحادث.

كان مرفق إسعاف قد تلقى إخطارًا بغرق طفل في بركة مياه جوفية بمنطقة الإسكان المميز.

على الفور انتقلت الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين غرق طفل يدعى «أحمد. أ»، يبلغ من العمر 12 سنة، وتبين أنه سقط في المياه أثناء تواجده بجوار بركة المياه بعد أن اختل توازنه، ما أدى إلى سقوطه بها ومصرعه غرقًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصري اليوم