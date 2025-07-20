منظمة الصحة العالمية تسلم سنار إمداد دوائي للمراكز الصحية ومعالجة الكوليرا

ولاية سنار سلمت منظمة الصحة العالمية السبتإمداد دوائي للمراكز الصحية ومعالجة الكوليرا لوزارة الصحة بسنار. وثمن د. ابراهيم العوض احمد وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف جهود منظمة الصحة العالمية ودعمها المتواصل للنظام الصحي بولاية سنار داعيا لمزيد من التدخلات. من جهته أشاد مفوض العون الانساني بتدخلات منظمة الصحة العالمية مشيرا إلى ان مفوضية العون الانساني بولاية سنار ماضية في تنفيذ برامجها مع الجهات ذات الصلة خدمة للمواطن فيما ابانت فاطمة محمد عبدالحليم مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الأساسية أن الامداد الدوائي المقدم من منظمة الصحة العالمية يتمثل في أدوية لعدد اربعة مراكز صحية على مستوى الولاية للجولة الثانية سيتم تشغيلها بدعم من منظمة الصحة العالمية اضافة لعلاجات الكوليرا وادوية للصحة النفسية. من جهته اكد منسق منظمة الصحة العالمية مكتب ولاية سنار مصطفى محمد عيسى ان الامداد الدوائي يأتي في إطار مشروع دعم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وفي إطار محاصرة الكوليرا، مبينا أن هذا الامداد بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية. سونا

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