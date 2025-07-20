فوائد ماء القرفة .. مشروب سحري لصحة أفضل

يعتبر ماء القرفة من المشروبات الطبيعية التي تُقدِّم فوائد صحية مذهلة للجسم، حيث يُسهم في تحسين الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى دوره الفعال في فقدان الوزن والحفاظ على نضارة البشرة، وسنرصد خلال السطور التالية أبرز فوائد ماء القرفة وطرق استخدامه ضمن نمط حياتكِ الصحي، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthsite

ماء القرفة وصحة الجهاز الهضمي

يساعد ماء القرفة على تسهيل عملية الهضم من خلال تقليل الانتفاخات والغازات، مما يُعزز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، لذلك فإن تناوله بانتظام يُعد خيارًا مثاليًا لمن يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

للمصابين بداء السكري، يُعتبر ماء القرفة مشروبًا مثاليًا، حيث يساعد على خفض مستويات السكر في الدم من خلال تحسين حساسية الجسم للأنسولين. هذا التأثير يجعله خيارًا طبيعيًا وآمنًا يمكن دمجه ضمن النظام الغذائي بإشراف طبي.

ماء القرفة لإنقاص الوزن

يمتاز ماء القرفة بفعاليته في تعزيز عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، وكبح الشهية، مما يجعله عاملًا مساعدًا في خسارة الوزن بطريقة صحية، ينصح بتناوله صباحًا على معدة فارغة لبدء اليوم بنشاط ودعم عملية حرق الدهون.

تقليل الشهية قبل الوجبات

يمكنك تناول كوب من ماء القرفة قبل 20 إلى 30 دقيقة من الوجبات، إذ يُساعد على تقليل الشهية، ما يُقلل من كمية الطعام المُستهلكة، ويدعم جهود خفض السعرات الحرارية دون الشعور بالجوع الشديد.

دوره بعد التمارين الرياضية

يساهم ماء القرفة في استقرار مستويات السكر في الدم بعد ممارسة التمارين، كما يساعد في تسريع عملية تعافي العضلات، مما يجعله خيارًا ممتازًا بعد النشاط البدني المكثف.

تنشيط التمثيل الغذائي أثناء النوم

شرب ماء القرفة قبل النوم يُساعد على تنظيم الأيض الليلي، ويُقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر، مما يُساعد في تقليل الدهون خاصة في منطقة البطن، ويُعزز جودة النوم.

ماء القرفة مع خل التفاح

مزج القرفة مع خل التفاح والماء الدافئ يُنتج مشروبًا فعالًا يُعزز حرق الدهون، ويُحسّن الهضم، هذه الوصفة مفيدة خاصة عند تناولها صباحًا أو قبل النوم.

إضافة القرفة إلى مشروبات البروتين

يمكن لمن يمارسون الرياضة إضافة القرفة إلى مخفوقات البروتين، ليس فقط لتحسين الطعم، بل أيضًا لتنظيم مستويات السكر في الدم بعد التمرين، والوقاية من تخزين الدهون الزائدة.

طريقة تحضير ماء القرفة بسهولة

المكونات

1-2 كوب من الماء.

عود قرفة أو ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الماء في قدر على النار.

نضيف القرفة ونتركه تغلي لمدة 10-15 دقيقة.

نقوم بتصفية الماء.

نستمتع بالمشروب دافئًا أو باردًا، حسب الرغبة.

صدى البلد