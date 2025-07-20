مدير عام قوات الشرطة يقف علي الضبطيات المتنوعة للإدارة العامة للشرطة الأمنية ويثمن جهودها في حفظ الأمن

وقف الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة السبت بمباني دائرة القوات الخاصة بكافوري علي إنجازات الإدارة العامة للشرطة الأمنية المتمثلة في عدد من الضبطيات بحضور الفريق شرطة/عبد المنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقي/أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقي/سامي الصديق دفع الله مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية واللواء شرطة حقوقي د/سفيان عبدالوهاب حمد رملي مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية

وفي مستهل اللقاء قدم اللواء سفيان تنويرا عن اهم الإنجازات التي تحققت بضبط عدد من المنهوبات وأدوات تزييف العملة والأسلحة المتنوعة موكدا إستعداد إدارته ومقدرتها علي ملاحقة كافة الشبكات الإجرامية وتضييق الخناق عليها وتحجيم أنشطتها.

الفريق اول حسان ثمن جهود قوات الشرطة في تأمين البلاد عامة وولاية الخرطوم بصفة خاصة مشيدا بالإنجازات المتلاحقة للادارات الشرطية في تسديد العديد من البلاغات وإسترداد ممتلكات المواطنين وتأمين الأحياء السكنية والمؤسسات العامة والخاصة مشيدا بدائرة القوات الخاصة بالشرطة الأمنية التي تمكنت من ضبط عدد من ماكينات طباعة العملة والاسلحة والعملات المزيفة والمستندات مجددا دعم رئاسة قوات الشرطة للشرطة الأمنية بتوفير كافة معينات العمل

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن دائرة القوات الخاصة بالشرطة الأمنية تمكنت بناءا علي معلومات دقيقة بوجود ماكينات وأجهزة لطباعة العملة بأحد المنازل بالطائف بمحلية الخرطوم وتحركت قوة ميدانية بقيادة ضابط وتمكنت من ضبط عدد من ماكينات طباعة العملة المتقدمة وأوراق مالية من فئتي الخمسمائة والمئتان جنية وبعض الأسلحة والزخائر وأجهزة الحاسوب والأدوية المختلفة والمستندات الشخصية ولوحات المركبات.

المكتب الصحفي للشرطة