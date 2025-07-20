شاهد بالفيديو.. بصاروخ “طبنجة”.. المريخ يجتاز أصعب مطب في الدوري ويدخل الديربي بفرصتين

نجح فريق المريخ, في اجتياز أصعب مطب بدوري النخبة السوداني, الذي يتصدره وذلك بعد تحقيقه انتصار صعب وغالي على مستضيفه الأمل عطبرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المريخ يدين بفوزه الصعب الذي حافظ له على صدارة الدوري قبل جولة واحدة من النهاية, لظهيره الأيسر المتألق أحمد عبد المنعم “طبنجة”. وأحرز “طبنجة”, هدف المباراة الوحيد من تصويبة من زاوية ضيقة داخل منطقة الجزاء, بهذا الفوز رفع المريخ, رصيده إلى 14 نقطة متفوقاً على أقرب منافسيه الهلال, والزمالة أم روابة, والأهلي مدني, بفارق 3 نقاط. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن فارق الثلاث نقاط منح الزعيم أفضلية كبيرة تتمثل في دخوله مباراة الديربي أمام نده الهلال, الثلاثاء القادم بفرصتي الفوز أو التعادل لحسم اللقب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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