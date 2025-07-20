نشرت إحدى صفحة عربية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صورة حديثة للمذيعة السودانية, الشهيرة تسابيح خاطر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصفحة التي تحمل اسم “جميلات الإعلام العربي”, كانت قد نشرت صورة المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وصنفتها من جميلات العرب. المذيعة السودانية, ظهرت في الصور التي نشرتها الصفحة بأزياء قصيرة ومثيرة وذلك أثناء تقديمها إحدى النشرات بقناة سكاي نيوز عربية, التي تعمل بها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات السودانيين, الموجودين بالصفحة فقد كتب أحدهم غاضباً: (نحن كسودانيين نتبرأ منها). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. بأزياء قصيرة ومثيرة للجدل.. المذيعة السودانية المغضوب عليها تسابيح خاطر تتصدر غلاف “جميلات الإعلام العربي” وجمهور مواقع التواصل يعلق: (نحن كسودانيين نتبرأ منها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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