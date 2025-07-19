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المريخ الخرطوم يهزم الأمل عطبرة

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هبة علي 0 تبليغ

  • المريخ الخرطوم يهزم الأمل عطبرة 1/2
  • المريخ الخرطوم يهزم الأمل عطبرة 2/2

حقق المريخ الخرطوم فوزًا غاليًا على نظيره الأمل عطبرة بهدفٍ وحيد أحرزه اللاعب أحمد طبنجة في الشوط الأوّل، لحساب المرحلة السادسة من دوري النخبة.
وحاز الأحمر على النقطة الرابعة عشر بفارق 6 نقاط عن الهلال الخرطوم صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط حيث يلعب بعد قليل أمام مريخ الأبيض، فيما بقي الأمل عطبرة في 7 نقاط.

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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