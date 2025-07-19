والي ولاية شمال كردفان يودع الوثبة الثالثة من العائدين الى ولاية الخرطوم

ودع والي ولاية شمال كردفان الاستاذ عبد الخالق عبد اللطيف اليوم بميدان الأهلي بمدينة الأبيض الوثبة الثالثة لبرنامج العودة للديار من الوافدين العائدين الى ديارهم بولاية الخرطوم الذي تنفذه أمانة ديوان الزكاة بالولاية.

حيث أشاد الوالي بجهود ديوان الزكاة و الجهات ذات الصلة في تنفيذ برنامج العودة للديار، كما حيا القوات المسلحة والمساندة لها التي هيأت الظروف الأمنية لعودة المواطنين الى ديارهم بعد تحريرها من المليشيا المتمردة .

وقال عبد الخالق ان الشعب السوداني ومواطني الأبيض جسدو من خلال إستضافة وإيواء الوافدين قيم ومعاني التكافل والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مشيراً إلى أن عودة المواطنين الى ديارهم يشكل التأمين الحقيقي وتوفير الخدمات والاستقرار، متمنياً لهم عودة حميدة لديارهم، مؤكداً استمرار حكومة الولاية بالتنسيق مع الجهات المعنية في برنامج العودة للديار .

الى ذلك أكد أمين ديوان الزكاة بالولاية الاستاذ موسى يوسف أن الديوان ساهم خلال الفترة الماضية في تفويج وثبتين لمحليتي الرهد وام روابة وولاية الخرطوم وتمثل هذه الوثبة الثالثة التي يسيير الديوان فيها أكثر من 37 بص لولاية الخرطوم لأكثر من 1800 مواطن بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، مؤكدا استمرار الديوان في برنامج العودة للديار ومواصلة دعمه للأنشطة الزكوية وحيا امين ديوان الزكاة دافعي الزكاة خدمة للمستهدفين بالزكاة وفق المصارف الشرعية .

هذا وقد عبر عدد من العائدين عن شكرهم لديوان الزكاة وحكومة الولاية ومواطني الأبيض على ما قدموه من دعم وايواء وسند خلال فترة إقامتهم بمدينة الأبيض، كما تقدموا بالشكر والتقدير للقوات المسلحة والمساندة لها في تحرير مناطقهم وبسط الأمن والاستقرار.

سونا