رئيس الوزراء يعلن عن وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل مصفاة الجيلي

وقف رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس على حجم الدمار الذي احدثته مليشيا الدعم السريع المتمردة بمصفاة الجيلي لتكرير النفط، ومحطة قري الحرارية لتوليد الكهرباء. حيث وصف الزيارة بأنها تاريخية بمعنى الكلمة

وأكد رئيس الوزراء في تصريح ل(سونا) ان المصفاة سيتم صيانتها لتكون افضل مما كانت عليه، وقال “وقفنا على حجم الدمار الممنهج في جميع مرافق المصفاة ومحطة قري”، معلنًا وضع الخطط اللازمة لإعادة هذه الثروة القومية وهذه المنشآت المهمة على أحسن مما كانت عليه.