رئيس الوزراء يعلن عن وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل مصفاة الجيلي

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وقف رئيس الوزراء، دكتور كامل إدريس على حجم الدمار الذي احدثته مليشيا الدعم السريع المتمردة بمصفاة الجيلي لتكرير النفط، ومحطة قري الحرارية لتوليد الكهرباء. حيث وصف الزيارة بأنها تاريخية بمعنى الكلمة
وأكد رئيس الوزراء في تصريح ل(سونا) ان المصفاة سيتم صيانتها لتكون افضل مما كانت عليه، وقال “وقفنا على حجم الدمار الممنهج في جميع مرافق المصفاة ومحطة قري”، معلنًا وضع الخطط اللازمة لإعادة هذه الثروة القومية وهذه المنشآت المهمة على أحسن مما كانت عليه.
وأضاف رئيس الوزراء “سوف تعود هذه الثروة القومية، ونتعلم منها الدروس والعبر”، مثمنًأ جهود كل العمال الذين حافظوا على ماتبقى من هذه المنشآت، مناديًا بضرورة العمل على الحفاظ على الكوادر البشرية، داعيًا لأن تكون هناك عزيمة وإرادة قوية للحفاظ على هذه المنشآت.
سونا
اسماء عثمان
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