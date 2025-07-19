بمشاركة شركة الموارد المعدنية .. ختام معرض القاهرة

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اختتمت الشركة السودانية للموارد المعدنية مشاركتها في فعاليات ملتقى ومعرض مصر الدولي للتعدين والذي إستضافته القاهرة (في الفترة من 16 -17 من هذا الشهر) .
واشاد مدير عام الشركة المصرية السودانية للتنمية والإستثمارات المتعددة ، د نصرالدين حسن بدور شركة الموارد المعدنية المميز في خدمة الإقتصاد الوطني لا سيما بعد حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية .
وأضاف إن مشاركة الشركة السودانية للموارد المعدنية في هذا المعرض الدولي تعد إحدى أهم مخرجات ملتقى رجال الأعمال السودانيين والمصريين الذي إنعقد مؤخرا بالقاهرة ، داعيا لمزيد من الشراكات بين الشركات السودانية والمصرية.
من جانبه قدم السيد محمد طاهر عمر مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية الشكر للشركة المصرية السودانية على الزيارة، مشيرا إلى انهم مستعدون للعمل مع كل الجهات لتعزيز الشراكة من أجل دعم الاقتصاد الوطني واعادة الاعمار .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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