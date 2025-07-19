- 1/2
- 2/2
إلتقى الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، بمكتبه الجمعة وفد اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر السوداني، برئاسة الأستاذة آمنة أحمد محمد، رئيسة اللجنة، يرافقها اللواء (م) خضر طويل حسين مسؤول شؤون العضوية، والمستشارة رشيدة حامد المفتي، والأستاذ الطيب أحمد زايد المدير التنفيذي للجمعية بالإقليم، وذلك بحضور الأستاذ يوسف الهادي المحافظ برئاسة حكومة الإقليم، والأستاذة قسمة عبد الكريم دلدوم نائب مفوض العون الإنساني.
وأكدت الأستاذة آمنة أحمد محمد أن الزيارة جاءت في إطار الوقوف على سير الأداء بجمعية الهلال الأحمر بالإقليم، مشيدة بمستوى التعاون والتنسيق وتكامل الأدوار بين الجمعية وحكومة الإقليم وأجهزتها المختلفة.
من جانبه، أوضح الأستاذ الطيب أحمد زايد أن حاكم الإقليم وجه بضرورة مساهمة الجمعية في دعم قضايا العائدين والنازحين، إلى جانب تخصيص مشروع زراعي لصالح الجمعية بالإقليم، تمكيناً لها من أداء رسالتها الإنسانية على الوجه الأمثل.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بادي يلتقي وفد اللجنة التسييرية لجمعية الهلال الأحمر السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.