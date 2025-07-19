هيئة الموانئ البحرية.. ا تذبذب التيار الكهربائي، وصعوبات توفير قطع الغيار

عقد مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية، ببورتسودان، جلسته الأولى للعام 2025م تحت شعار: “أكثر من مائة عام في خدمة الاقتصاد الوطني”، برئاسة المهندس أبوبكر أبوالقاسم وكيل وزارة البنية التحتية والنقل، وبحضور أعضاء المجلس.

واستعرضت إدارة التخطيط والبحوث خلال الاجتماع الأداء التشغيلي للفترة من يناير إلى مارس 2025م، مشيرة إلى تحسن في بعض مؤشرات الأداء، خصوصًا في معدلات بقاء السفن.

كما تناول التقرير أبرز التحديات التي تواجه التشغيل، وعلى رأسها تذبذب التيار الكهربائي، وصعوبات توفير قطع الغيار، إضافة إلى الحاجة لتدريب نوعي متقدم.

وناقش المجلس بالتفصيل مشكلات التشغيل والعوائق الإدارية والتشريعية، خاصة ما يتعلق بعمليات الشراء والتعاقد، إلى جانب تحديات انتظار السفن، والمشكلات المرتبطة بشركاء الموانئ والمجتمع الملاحي، لا سيما في ما يخص عمليات الصادر والوارد، والتي تتجاوز مسؤوليات الهيئة وحدها.

وفي الجانب المالي، قدم الأستاذ حميدة الحاج، نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية، تقريرًا مفصلًا عن الأداء المالي للربع الأخير من العام 2024م، والذي سجل عجزًا بنحو 70%. وأوضح أن أداء الربع الأول من العام 2025م جاء إيجابيًا وأسهم في تقليص العجز بشكل ملحوظ.

كما عرضت الإدارة المالية الحسابات الختامية للعام 2024م، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية من بينها زيادة الأصول الثابتة بنسبة 188%، والأصول المتداولة بنسبة 164%، مع المحافظة على استقرار المركز المالي.

وكشف تقرير الأداء المالي للربع الأول من 2025م عن التزام الهيئة بتغطية المنصرفات والالتزامات المالية، حيث ارتفعت تعويضات العاملين بنسبة 68%، وبلغت نسبة التشغيل 98%، بينما وصلت نسبة التسيير إلى 68%.

وأشاد مجلس الإدارة بمهنية التقارير الفنية والمالية، ودقة المتابعة.