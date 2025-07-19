والي الجزيرة: تقديم الخدمات حق لكل المواطنين وليس منحة

أكد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، أن حكومته جاءت لتخدم المواطنين لا لتحكمهم، مشددًا على أن تكملة الخدمات في كل مناطق الولاية “حق وليس منحة”.

جاء ذلك لدى افتتاحه مسجد مجمع الوالدين الإسلامي بقرية الشيخ مكي بمحلية شرق الجزيرة، خلال جولة ميدانية شملت تفقد المستشفى والمسيد والخلاوي وقسم الشرطة والمحكمة بالمنطقة.

وأعلن الوالي عن دعمه المباشر للخلوة والمستشفى، مشيدًا بصمود أهالي الولاية ومساهماتهم الكبيرة في إنفاذ المشاريع الخدمية والتنموية.

من جانبه، أكد دكتور أسامة عبد الرحمن، المدير العام لوزارة الصحة الوزير المفوض، التزام الوزارة بتوفير معينات العمل للمستشفى الذي يخدم عددًا من القرى المجاورة، بما يعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق، شدد اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد، مدير شرطة الولاية، على أهمية توخي الحيطة والحذر وترسيخ سيادة القانون، لضمان أمن واستقرار المجتمعات المحلية.