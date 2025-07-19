أثار متعهد الحفلات وصديق المطربات المعروف “عزيز كوشي”, وسيدة الأعمال الشهيرة هبة كايرو, الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “كوشي”, و “كايرو”, في مقطع فيديو من حفل “حناء”, أقيم لمتعهد الحفلات وصديق المطربات بالعاصمة المصرية القاهرة. وأظهر الفيديو تبادل الثنائي للأحضان لحظة دخول هبة كايرو, مكان الحفل حيث قام “كوشي” باستقبالها بطريقة وصفها الجمهور بالمثيرة للجدل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. متعهد الحفلات وصديق المطربات “عزيز كوشي” وسيدة الأعمال الشهيرة هبة كايرو يتبادلان الأحضان في حفل “الحناء” ويثيران ضجة واسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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