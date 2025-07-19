تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع ومشاهدات عالية وذلك بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, شيبة ضرار, بمزاج عالي وسط أهله بشرق السودان. https://www.facebook.com/reel/586685041165781 شيبة ضرار, اقتحم ساحة الرقص خلال إحدى احتفالات قبيلة “البجا”, ورقص وسط أبناء عمومته وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (سلموه منصب وزير السعادة والبهجة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يقتحم إحدى الساحات ببورتسودان ويدخل في وصلة رقص بالسيف وساخرون: (سلموه منصب وزير السعادة والبهجة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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