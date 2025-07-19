عادت الفنانة السودانية, الشهيرة وصاحبة الجماهيرية الكبيرة هدى عربي, لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة حديثة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, كانت قد نشرت صور حديثة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وظهرت هدى عربي, في الصور التي التقاطها لها من إحدى حفلاتها الأخيرة, بأناقتها المعهودة بالثوب الجميل وكتبت السلطانة على الصور التي حظيت بتفاعل واسع من جمهورها: “يا روحي سلام عليك”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. “يا روحي سلام عليك”.. السلطانة هدى عربي تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة وأنيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.