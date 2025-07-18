إنشاء مستشفى ريفي لعلاج الكلازار بالدهيماء بقلع النحل

جدد الدكتور أحمد الأمين آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف والوزير المكلف، التزام وزارته الكامل بمعالجة قضايا واحتياجات منطقة الدهيماء الصحية، معلنًا عن إنشاء مستشفى ريفي مختص بعلاج مرض الكلازار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الخميس وفدًا من قرية الدهيماء التابعة لمحلية قلع النحل برئاسة السيد أبكر الدومة إبراهيم، رئيس لجنة التسيير والخدمات بالقرية، حيث بحث اللقاء جملة من القضايا الخدمية والصحية بالمنطقة.

وأكد الدكتور أحمد الأمين وجود كميات كافية من أدوية علاج الكلازار، إلى جانب توفر الكوادر الطبية العاملة بالمنطقة، مشيرًا إلى المتابعة اللصيقة التي توليها الوزارة لاحتياجات منطقة الدهيماء، من خلال الجولات والفرق الإشرافية التي ظلت تتابع الوضع الصحي على الأرض. ودعا الوزير مواطني وقيادات المنطقة إلى إستمرار التنسيق والتعاون من أجل استكمال معالجة كافة القضايا الخدمية.