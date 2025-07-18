■ لاخيار أمام الأجهزة المختصة وعلي رأسها المخابرات العامة والاستخبارات غير رفع الغطاء وفتح أبواب الغرف المغلقة التي أشار إليها الصحفي عطاف محمد مختار .. ■ إن كانت هنالك شخصية رفيعة المستوي بكل هذه الدناءة والوضاعة .. فليس أمام الشعب السوداني غير معرفة الحقيقة بلا رتوش .. ■ أما إن أمسكت الأجهزة المختصة عن الإفصاح.. فليس أمام رئيس تحرير صحيفة السوداني غير فتح أبواب الغرف المغلقة وفضح الخونة .. ■ لا خيار ياعطاف .. وسجن ..سجن ..غرامة .. غرامة .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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