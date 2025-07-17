محطة المقرن تعود للعمل.. بشرى لسكان الخرطوم وأم درمان

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أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم، اليوم الخميس، عن بدء تشغيل محطة مياه المقرن رسميًا، والتي تُعد من المحطات الإستراتيجية بالولاية، وتغذي أجزاءً واسعة من العاصمة.
وأكد المدير العام للهيئة، المهندس المستشار محمد علي العجب، في تعميم صحفي، أن الفرق الهندسية تمكنت من تشغيل المحطة وضخ المياه إلى المناطق المستهدفة بمحلية الخرطوم، على أن يتم بدء الضخ لمناطق محلية أم درمان ابتداءً من يوم غد الجمعة.
وأشاد العجب بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة المصادر المائية وجميع العاملين بالهيئة، مؤكدًا أن تشغيل محطة المقرن يُعد خطوة محورية في دعم استقرار الإمداد المائي في مناطق وسط وشرق الخرطوم وأجزاء من أم درمان.
المصدر: إعلام هيئة مياه ولاية الخرطوم
هبة علي
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