رئيس مجلس السيادة يلتقي السفير المصري

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السفير هاني صلاح. بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين.

وقال السفير هاني في تصريح صحفي أن اللقاء إتسم بالود والإيجابية مبيناً أنه نقل لرئيس المجلس السيادي تحيات شقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأضاف أن الفريق أول ركن البرهان طلب أيضا نقل تحياته وشكره للرئيس السيسي على استقباله له في مدينة العلمين في ٣٠ يونيو الماضي وقال أن اللقاء تطرق لنتائج قمة العلمين التي سيكون لها أثراً واضحاً على مسار العلاقات الثنائية.

وأوضح أنه قدم تنويراً لرئيس المجلس السيادي حول تطورات العلاقات بين البلدين مبيناً أن إنعقاد اللجنة الوزارية التجارية المشتركة بين البلدين سيتم قريباً بجانب ملتقى الأعمال المصري السوداني مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية مشيرا للجهود المبذولة من قبل مصر لمساندة السودان في مختلف المحافل.

وقال السفير المصري أن رئيس مجلس السيادة أكد دعم السودان الكامل ووقوفه بجانب مصر في القضية الوجودية والمحورية للبلدين والمتمثلة في قضية مياه النيل .

مؤكداً إستمرار التنسيق بين البلدين على أعلى المستويات وبين وزيري الخارجية والري في البلدين خلال المرحلة القادمة خاصة مع ما تشهده الساحة من تطورات وتحركات قد لا تكون في صالح البلدين.

وأضاف السفير هاني “نتطلع لانعقاد آلية ٢+٢ بين وزيري الخارجية والري في البلدين خلال الفترة القليلة القادمة”.

سونا