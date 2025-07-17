كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة مصوغات ذهبية من أحد المحال بالجيزة. بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من عامل بأحد محال المصوغات كائن بدائرة القسم بقيام إحدى السيدات بمغافلته وسرقة بعض المصوغات الذهبية من داخل المحل عمله. أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول السلام) وبحوزتها (جزء من المسروقات) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافت بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلها سيئ النية (مالك محل مصوغات) تم ضبطه وبإرشاده تم ضبط باقى المسروقات المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الكاميرات ترصد سرقة سيدة لمصوغات من داخل محل بالجيزة.. وتحرك عاجل من الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.