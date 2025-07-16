- 1/2
- 2/2
تجري عصر ومساء اليوم 4 مواجهات في دوري النخبة لكرة القدم لحساب الجولة الخامسة بملاعب بربر ، عطبرة والدامر .
يخوض الهلال في الرابعة عصرا مباراة مهمة أمام حي الوادي نيالا على ملعب بربر بعد أن خسر الفريق مباراته السابقة امام الأمل عطبرة ، ويملك الفريق في رصيده ٧ نقاط ، بينما يسعى حي الوادي الي مواصلة تحقيق نتائجه الجيدة بعد خطفه نقطة من متصدر البطولة المريخ في الجولة السابقة ويملك في رصيده ٥ نقاط .
علي ملعب مدينة عطبرة يلتقي فريقا المريخ الخرطوم والميرغني كسلا في مباراة يسعى خلالها المريخ لتأمين صدارته بعد أن وصل برصيده الي ٨ نقاط ، وفي المقابل يدخل الميرغني المباراة برصيد ٥ نقاط ، ويسعى لقلب الموازين بحثاً عن التمثيل الخارجي للسودان .
ويشهد ملعب الدامر في الرابعة عصرا مواجهة المريخ الأبيض والأهلي مدني في مباراة يخوضها المريخ دون رصيد متذيلا الترتيب ، ويسعى الأهلي برصيد ٥ نقاط المنافسة على دخول المربع الذهبي الذي يتيح له التمثيل الخارجي .
في السابعة مساء يلتقي الزمالة أم روابة والأمل عطبرة، في مباراة تجمع ثالث ورابع الترتيب ، يتطلع فيها كل فريق لتأمين موقفه والحفاظ على مركز متقدم في البطولة .
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 مواجهات في دوري النخبة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.