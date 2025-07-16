وزير الداخلية يترأس وفداً رفيعاً في زيارة ميدانية إلى محلية شرق النيل لتسريع إعادة التأهيل وتطوير الخدمات الشرطية

في إطار برنامج الزيارات التفقدية الدورية التي تنفذها وزارة الداخلية قام الفريق شرطة (حقوقي) بابكر سمرة/ وزير الداخلية يرافقه الفريق أول شرطة خالد حسان /مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة أمير عبدالمنعم /مدير شرطة ولاية الخرطوم بزيارة ميدانية إلى محلية شرق النيل لمتابعة الأوضاع الميدانية وتقييم الأداء الشرطي والخدمي

وشملت الزيارة مركز ترخيص محلية شرق النيل حيث كان في استقبال الوفد اللواء شرطة البكري عبدالرحيم أبو حراز /مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم وعدد من الضباط وضباط الصف وقدم اللواء أبو حراز توضيحات مفصلة حول الواقع الحالي للمركز والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه

من جهته وجه وزير الداخلية بالإسراع في إعادة تأهيل المركز وتوفير الإمكانيات الفنية واللوجستية اللازمة لتطوير الأداء وضمان تقديم خدمات مرورية متكاملة وسريعة للمواطنين مؤكداً على ضرورة تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة

وفي سياق منفصل قام اللواء شرطة /البكري عبدالرحيم أبو حراز بزيارة تفقدية إلى قسم مرور شرق النيل حيث اطلع ميدانياً على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى واستمع إلى تقارير من قياداته حول أبرز التحديات والمعوقات

وأصدر اللواء أبو حراز عدداً من التوجيهات الهامة من بينها الإسراع في فتح فرع لترخيص التكاتك والركشات لتخفيف الضغط على المراكز الأخرى وتوسيع نطاق الخدمات بالإضافة إلى مراجعة التوصيلات الفنية واللوجستية وضمان الجاهزية الكاملة للقسم كما صادق على دعم القسم بعربة دورية لتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث ضمن دائرة الاختصاص

تأتي هذه الزيارات في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية نحو تحديث وتأهيل البنية التحتية الشرطية وتطوير الخدمات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين.