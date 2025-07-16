“رجل المهام الصعبة”.. وداع مدير شرطة محلية سنار

نظمت اللجنة العليا لتكريم العميد شرطة حقوقي فيصل أحمد محمد الفكي مدير شرطة محلية سنار اليوم احتفال بمناسبة تكريمه ووداعه، بتشريف والي سنار المكلف اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، وحضور المدير التنفيذي لمحلية سنار وعددا من القيادات بالمحلية والولاية .

وتجيء هذه الاحتفائية لرد الجميل للعميد لعطائه الممتد ودوره البارز، لا سيما في معركة الكرامة التي أبلى فيها بلاءً حسنًا بصموده وبقائه بمدينة سنار إلى أن حُررت الولاية من دنس التمرد .

من جهته أكد والي سنار أن القوات النظامية لا تستقر بمكان واحد، وتُعد التنقلات إضافة وصقلًا للتجارب ورفعًا للقدرات، معددًا إنجازات الشرطة ودورها الكبير في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى جهود مدير شرطة محلية سنار في الحد من انتشار الجريمة ومطاردة المتفلتين، متمنيًا للمحتفى به التوفيق في مقره الجديد بذات الحماس والتميز .

من جانبه عدد المدير التنفيذي لمحلية سنار الأستاذ فيصل عبد الرحمن، مشاركات المحتفى به وعمله الدؤوب والمتواصل ومساهماته الوطنية وحرصه على مكافحة الجريمة .

فيما اشاد قائد قطاع النيل الأزرق اللواء ركن علي حسن بيلو بسيرة العميد التي ستظل بصمة شامخة كما الجبال الراسيات، لافتًا إلى حنكته وقوة إدارته في تحقيق الأمن بالمحلية .

من جانبه عبّر مدير شرطة ولاية سنار عن كامل سعادته بحفاوة أهل سنار وتكريمهم لهذا القائد الفذ بطل المعارك الذي يعمل في صمت وتفانٍ، لافتًا إلى أنه رجل المهام الصعبة، وكل ما قيل في حقه لا توفيه الأقلام ولا الكلمات، وهذا التكريم ليس بغريب على أهل سنار والقوات النظامية .