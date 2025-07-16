عادت نجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل “منوش” للفت أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقطع فيديو حديث. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الحسناء التي ظهر خلاف كبير داخل مواقع التواصل الاجتماعي حول هويتها وهي تتفاعل مع إحدى الأغنيات. https://www.facebook.com/reel/916651060454592 نجمة السوشيال ميديا التي تسمي نفسها باسم (منوش التشادية) تفاعلت وتمايلت في الرقص مع أغنية الفنان السوداني, الشاب حسين الصادق “السمحات”, وسط تعليقات لم تخلو من الغزل من قبل الجمهور المتابع لها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الحسناء “منوش” تواصل لفت أنظار جمهور مواقع التواصل بالسودان بتفاعلها من إحدى أغنيات الفنان حسين الصادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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