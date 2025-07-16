شاهد بالفيديو.. في لقطة مؤثرة.. لاعب المريخ يجهش بالبكاء ويفشل في إكمال حديثه عقب تسجيله أغلى هدف لفريقه

في لقطة مؤثرة حظيت بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, فشل لاعب كرة قدم سوداني, في حبس دموعه خلال حديثه للإعلام. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أجهش “دكين”, لاعب مريخ كوستي, بالبكاء أثناء حديثه عقب نهاية مباراة فريقه بالدوري التأهيلي المؤهل للدوري الممتاز. وبكى اللاعب الذي سجل هدف فريقه الحاسم والغالي الذي كفل للرهيب التأهل للدوري الممتاز, فرحاً وفشل في إكمال حديثه للإعلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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