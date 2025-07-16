تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل غنائي أحيته الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر سيدة الغناء السوداني, تغني بأحد المسارح وسط تفاعل الحاضرين من بينهم طفل صغير. الطفل اقتحم المسرح الذي كانت تغني فيه “القلعة”, ودخل في وصلة رقص بالعرضة على طريقة “الصقرية”, الشهيرة في السودان. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وضح إعجاب الفنانة الشهيرة برقصات الطفل الذي ظلت تلاحقه بالنظرات والضحكات أثناء تفاعله في العرضة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة ندى القلعة تبدي إعجابها بطفل صغير اقتحم المسرح وقدم فواصل من الرقص على طريقة “الصقرية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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